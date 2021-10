Limburgse scholen starten met verplichte 'Koalatest' voor kleuters

Vanaf vandaag kunnen scholen de verplichte Koalatest afnemen bij kinderen van 5 jaar. Die test meet de taalvaardigheid van kleuters in de derde kleuterklas en detecteert taalachterstand. Scholen hebben tot 30 november om de test af te nemen, zodat ze kleuters die het moeilijk hebben tijdens het schooljaar extra aandacht kunnen geven. Wij namen vanmorgen een kijkje in Freinetschool De Toverfluit in Hasselt waar de eerste 5-jarigen hun Koalatest aflegden.