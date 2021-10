Belg ontvoerd en gefolterd in Spanje voor drugsschuld van 1,5 miljoen euro: twaalf arrestaties

Ze worden ervan verdacht op 1 juni een Belg te hebben ontvoerd in San Pedro de Alcantara, vlak bij Marbella. Het slachtoffer werd door gemaskerde en gewapende mannen naar Coín gebracht en werd daar dagenlang vastgehouden. Zijn familie kreeg berichten dat een losgeld van 1,5 miljoen euro betaald moest worden. De Spaanse politie stelt dat de man ontvoerd omwille van een gestolen partij drugs met die waarde.

“Tijdens zijn gevangenschap werd de ontvoerde man bedreigd, afgeranseld, mocht hij niet slapen en werd hij gefolterd door op verschillende plaatsen op zijn lichaam ijszakken te leggen en terwijl een ventilator op hem te laten blazen”, aldus Ceuta Actualidad.

Gewelddadige bende

De twaalf gearresteerde verdachten maken volgens Spaanse media - die de politie citeren - deel uit van een criminele organisatie gevestigd in Ceuta, Marbella, Benalmedena en Coín in het zuiden van Spanje. “Een groep die zich inlaat met de internationale drugssmokkel en die geleid wordt door een Franse zakenman”, schrijft Ceuta Actualidad. “Met zeer gewelddadige leden gespecialiseerd in het openbreken van deuren en voertuigen en in het gebruiken van spionagemateriaal zoals gps-trackers, jammers, drones en camera’s.”

Bij de huiszoekingen werden door de politie gps-bakens, minicamera’s, gereedschap om sloten te openen, verrekijkers, skibrillen en cash geld in beslag genomen. Ook drie luxewagens werden meegenomen door de politie.