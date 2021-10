Lewis Hamilton neemt gas terug na felle reactie om ‘onnodige’ pitstop

Lewis Hamilton (36) vond zondag dat zijn renstal Mercedes in de Grote Prijs van Turkije een fout maakte. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 werd in de slotfase van de race naar binnen geroepen voor een nieuw setje banden, terwijl Hamilton zelf graag had willen doorrijden zonder pitstop. Maar daags nadien neemt de Brit gas terug.

“We hadden waarschijnlijk buiten kunnen en moeten blijven”, zei Hamilton, die als vijfde werd afgevlagd op het natte Istanbul Park en de leiding in het WK-klassement weer moest afstaan aan Max Verstappen, meteen na de race. Hamilton had tijdens de grand prix over de boordradio al een flinke discussie gevoerd met team. “Waarom moet ik naar binnen?”, zei de Brit, die op de derde plek reed, maar na zijn pitstop terugviel naar plaats vijf. Hamilton, die tussendoor ook stevig vloekte, worstelde in de laatste zeven rondes met zijn nieuwe setje intermediate-banden. “Ik zei het toch”, riep de titelverdediger boos over de boordradio.

In een bericht op de sociale media maandag verklaart Hamilton dat er niet veel waarde moet gehecht worden aan zijn felle verwoordingen. “Verwacht nooit van me dat ik beleefd en kalm ben op de radio als ik aan het racen ben”, aldus de Brit. “We zijn allemaal erg gepassioneerd, en in het heetst van de strijd kan die passie naar buiten komen, zoals dat bij alle coureurs het geval is. Het is het vuur in mij dat me zo ver heeft gebracht. We praatten het uit en kijken alweer vooruit naar de volgende race.”