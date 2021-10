Olympisch kampioene Nafi Thiam krijgt een uniek eigen blikje én game op Instagram: “Hoe cool is dat!?”

“Nafi Thiam is niet zomaar een atlete. Wat ze deze zomer klaarspeelde ging rechtstreeks de geschiedenisboeken in. Het resultaat van jarenlang keihard werken, slimme keuzes maken en blijven pushen om dat ene doel te bereiken natuurlijk”, klinkt het in een persbericht. “Red Bull werkt al jaren samen met de zevenkampster. De marktleider in de categorie energy drinks geeft vleugels aan haar ambities en dromen. Met onlangs een serieuze update van haar training room bijvoorbeeld. En nu met de ultieme huldiging: een eigen blik Red Bull. Als een one-of-a-kind felicitatie, maar ook als inspiratie voor mensen die een eigen droom najagen.”

Dat deed ook hockeyspeler Felix Denayer deze zomer met zijn Red Lions. Hij ging Nafi persoonlijk haar eigen blik overhandigen in haar training room in Luik. Een verrassing met een gouden randje.”

© WILHELM WESTERGREN

© WILHELM WESTERGREN

“Ik sta op een blik! Hoe cool is dat!? Het was een ongelooflijk jaar vol uitdagingen”, aldus Thiam. “Ik heb keihard gewerkt en slaagde in mijn opzet. Ik ben echt ongelooflijk blij. Red Bull heeft me altijd al ondersteund, dus deze verrassing is echt super. Het geeft me vleugels om door te gaan, te blijven dromen en nieuwe doelen te stellen. Let’s go!”

Red Bull ontwikkelde samen met Thiam ook een game op Instagram. Daarin kan je als Nafi enkele disciplines uit de zevenkamp proberen. De bedoeling is om – net zoals Nafi zelf – een zo hoog mogelijke score te halen.