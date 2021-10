“Zonder de stuwdam van Eupen zou de situatie nog rampzaliger zijn geweest.” Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat gevoerd werd na de dodelijke overstromingen in Wallonië afgelopen zomer. Opvallend, want het was het beheer van die dam dat heel veel vragen had opgeroepen bij de getroffen buurtbewoners.