“Procedures voor stuwdammen werden gerespecteerd bij overstromingen in juli”

Henry had enkele dagen na de noodlottige overstromingen van midden juli een onafhankelijke studie besteld. Het eerste luik, over het verloop van de gebeurtenissen, is maandag gepubliceerd. “Het rapport toont aan dat we te maken hebben gehad met een extreme ramp waarop onze preventiesystemen niet voorbereid waren”, stelt Henry.

“De stuwdammen hebben een belangrijke rol gespeeld om de overstromingen te beperken. Het is zo dat de stuwdam van Eupen op een bepaald moment vol was en niet alle water kon bijhouden, maar toch zijn de procedures gevolgd en is de infrastructuur, ook die van Eupen, beheerd op basis van de voorziene methodologie”, voegde de minister toe.

De minimale reserve van de stuwdam van Eupen zou met name verdubbeld zijn geweest, maar dat was volgens de onafhankelijke analyse niet voldoende, rekening houdend met de hoeveelheid neerslag.

“Het is een geheel van elementen die geleid hebben tot de situatie die we gezien hebben: de brutaliteit van de neerslag, de verzadiging van de grond, het feit dat afval werd meegesleurd en voor opstoppingen in het netwerk zorgde. Het is moeilijk het exacte verloop van de gebeurtenissen te reconstrueren, maar het is veel complexer dan wat sommigen laten uitschijnen, met name wat betreft de stuwdam van Eupen”, besloot Henry.