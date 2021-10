Jörg Meuthen wil geen nieuw mandaat als voorzitter AfD in Duitsland

Jörg Meuthen zal geen kandidaat zijn voor een nieuwe termijn als covoorzitter van de Duitse extreemrechtse partij AfD. Uit een brief gericht aan zijn partijleden blijkt maandag dat hij geen kandidaat zal zijn bij de interne verkiezingen in december.

Meuthen staat bekend als een ‘gematigd’ lid van het in 2013 opgerichte AfD, dat sindsdien almaar rechts-populistischer is geworden. Na een tumultueuze partijdag in de zomer van 2015 werd hij in Essen een eerste keer tot covoorzitter gekozen, naast ‘stichtend voorzitter’ Frauke Petry. Die laatste verliet het AfD in 2017 uit onvrede met de te rechtse koers die de partij was gaan varen. Momenteel deelt Meuthen het voorzitterschap met Tino Chrupalla, een van de fractieleiders van het AfD in de Bondsdag.

Vooralsnog verlaat Meuthen de partij niet. “Ik zal mijn politieke werk uiteraard voortzetten”, benadrukt hij ook in de brief. De 60-jarige politicus zetelt sinds eind 2017 in het Europees Parlement en is er ondervoorzitter van de fractie Identiteit en Democratie, waarvan onder meer ook het Vlaams Belang deel uitmaakt.

Het AfD kreeg bij de Duitse parlementsverkiezingen in september een licht verlies te verwerken. Het haalde 10,3 procent van de stemmen binnen, tegenover 12,6 procent bij de stembusgang in 2017, toen de partij haar intrede maakte in de Bondsdag.