Helft Belgische werkgevers zou coronapas willen invoeren voor personeel

Bedrijven met meer dan 50 mensen in dienst kunnen via hun arbeidsarts sinds kort wel de vaccinatiegraad in hun organisatie opvragen. Uit de bevraging van Liantis blijkt echter dat 47,2 procent ook zou willen weten wie wel of niet gevaccineerd is.

“We begrijpen werkgevers natuurlijk: ze zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van hun medewerkers te waarborgen. En weten of de collega’s op de werkvloer gevaccineerd zijn of recent een negatieve test aflegden, kan daartoe bijdragen”, zegt Matthias Debruyckere, juridisch expert bij Liantis. “Maar voorlopig is het onmogelijk om als werkgever een coronapas te vragen van je medewerkers. Dat laat de wet simpelweg niet toe. Bovendien is het zo dat de werknemers vrij moeten kunnen beslissen of ze zich al dan niet laten vaccineren. Ten slotte is het ook helemaal niet toegestaan dat een werkgever medische gegevens opvraagt van zijn of haar personeel.”

Uit de peiling blijkt nog dat 36 procent van de bevraagde werkgevers zoveel mogelijk sensibiliseert op de werkvloer om mensen te overtuigen van het nut van vaccinaties. Vijfentwintig procent wil in de toekomst ook coronavaccins aanbieden op de werkvloer.