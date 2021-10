Grote brand in olie-installatie in Libanon onder controle

De grote brand die maandagochtend uitbrak in een brandstofreservoir van de olie-installatie in Zahrani, in het zuiden van Libanon, is sinds de middag weer onder controle. Het Arabische land kampt al maandenlang met een zware economische crisis en een tekort aan brandstof, die wordt gerantsoeneerd.

De brandweer zette alles in het werk om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar andere brandstoftanks, en daar zijn ze volgens een AFP-fotograaf in geslaagd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Nadat een probleem was vastgesteld werd het reservoir geleegd, en het is tijdens die operatie dat de brand is uitgebroken, aldus Ziad al-Zein, directeur van de installaties in Zahrani. “We hebben gisteren/zondag opgemerkt dat het dak boven het reservoir geborgen was, en zijn meteen begonnen met het overpompen van de brandstof”, zegt al-Zein. Hij vermoedt dat een kortsluiting een en ander heeft veroorzaakt.

Het leger heeft de toegangswegen naar de site, op zowat 50 kilometer ten zuiden van Beiroet, afgezet. Ook de hoofdweg tussen de hoofdstad en het zuiden van Libanon is geblokkeerd.

De olie-installatie van Zahrani ligt naast de gelijknamige energiecentrale. De installatie levert zowat 15 procent van de stookolie die in Libanon verbruikt wordt.