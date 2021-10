Andy Murray tovert perfecte onderhandse opslag uit zijn mouw en wint fantastische match

Andy Murray heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het ATP Masters 1000-toernooi van Indian Wells (hard/8.359.455 dollar). De Schotse ex-nummer één van de wereld was in drie sets te sterk voor Carlos Alcaraz. Het werd 5-7, 6-3 en 6-2.

Tijdens de partij pakte Murray uit met een onderhandse opslag, waarmee hij het Spaanse 30ste reekshoofd compleet verraste.

“Hij begon verder en verder van het net te gaan staan om mijn opslagen te retourneren”, aldus de drievoudige grandslamwinnaar. “De pleinen zijn hier pijnlijk traag, dus, en ik had nog maar weinig snelle punten kunnen pakken door mijn opslag. Ik sloeg amper drie aces, waaronder die onderhandse. Dit was de eerste keer dat ik het probeerde en het leverde me een punt op, dus misschien ga ik het in de toekomst nog wel meer doen.”

De amper 18-jarige Alcaraz maakte dit jaar een enorme sprong voorwaarts en wordt al een tijdje gebrandmerkt als ‘de nieuwe Rafael Nadal’. Hij verzorgde ook tegen Murray de show. “Hij gaat ooit de nummer één van de wereld zijn”, sprak de Schot vol lof over zijn tegenstander.

Uitslagen:

Matteo Berrettini (Ita/N.5) - Alejandro Tabilo (Chl) 6-4, 7-5

Taylor Fritz (VSt/N.31) - Brandon Nakashima (VSt) 6-3, 6-4

John Isner (VSt/N.20) - Yoshihito Nishioka (Jap) 6-3, 6-4

Jannik Sinner (Ita/N.10) - John Millman (Aus) 6-2, 6-2

Gaël Monfils (Fra/N.14) - Gianluca Mager (Ita) 6-4, 6-2

Kevin Anderson (ZAf) - Lorenzo Sonego (Ita/N.17) 7-6 (9/7), 7-6 (7/3)

Andy Murray (Sch) - Carlos Alcaraz (Spa/N.30) 5-7, 6-3, 6-2

Alexander Zverev (Dui/N.3) - Jenson Brooksby (VSt) 6-4, 3-6, 6-1

Albert Ramos (Spa) - Félix Auger-Aliassime (Can/N.7) 6-4, 6-2

Nikoloz Basilashvili (Geo/N.29) - Christopher Eubanks (VSt) 6-4, 6-3

Karen Khachanov (Rus/N.24) - Emil Ruusuvuori (Fin) 6-2, 7-5

Pablo Carreño (Spa/N.12) - Emilio Gómez (Ecu) 6-1, 6-4

Christian Garín (Chl/N.13) - Ernesto Escobedo (VSt) 7-5, 6-2

Alex De Minaur (Aus/N.22) - Aleksandar Vukic (Aus) 6-4, 7-5

Fabio Fognini (Ita/N.25) - Jan-Lennard Struff (Dui) 6-4, 4-6, 6-3

Stefanos Tsitsipas (Gri/N.2) - Pedro Martínez (Spa) 6-2, 6-4