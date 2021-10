De politie van Londen stopt het onderzoek in de affaire-prins Andrew. De Amerikaans-Australische Virginia Roberts Giuffre (38) spande in de VS een proces aan tegen de Britse prins voor verkrachting. De Londense recherche werd ingeschakeld om te helpen bij het onderzoek. “Maar al vanaf het begin zegt die: dit is niet onze bevoegdheid”, zegt Engelandkenner Harry De Paepe.