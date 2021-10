Deze Belgen trekken naar het WK baanwielrennen: Lotte Kopecky en Kenny De Ketele zijn erbij in Roubaix

Bondscoach Pieters rekent bij de vrouwen op Nicky Degrendele (sprint), Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq en Lotte Kopecky. Bij de mannen verdedigen Kenny De Ketele, Tuur Dens, Robbe Ghys, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van Den Bossche, Noah Vandenbranden en Brent Van Mulders de Belgische kleuren.

België sloot afgelopen weekend het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen af met drie zilveren medailles. Vrijdag werd Fabio Van den Bossche tweede in het omnium en kroonde Shari Bossuyt zich tot Europees vicekampioene in de puntenkoers. Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder veroverden daags nadien zilver in ploegkoers.

Selectie

Vrouwen: Nicky Degrendele (sprint), Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq en Lotte Kopecky (allen fond)

Mannen: Kenny De Ketele, Tuur Dens, Robbe Ghys, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van Den Bossche, Noah Vandenbranden en Brent Van Mulders (allen fond)

Programma

Vrouwen:

21 oktober - Afvalling

22 oktober - Omnium

23 oktober - Ploegkoers

24 oktober - Keirin

24 oktober - Puntenkoers

Mannen:

20-21 oktober - Ploegenachtervolging

21 oktober - Scratch

22 oktober - Puntenkoers

23 oktober - Omnium

24 oktober - Ploegkoers

24 oktober - Afvalling