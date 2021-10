Belgisch protest na Hockey Stars Awards loont: internationale hockeybond gaat verkiezingssysteem herbekijken

De internationale hockeybond FIH gaat analyseren of de jaarlijkse verkiezing van de beste spelers en coaches in de toekomst anders moet. Vooral in België ontstond vorige week ophef omdat alle prijzen naar India gingen, terwijl de Belgen bij de mannen (en Nederland bij de vrouwen) afgelopen zomer olympisch kampioen werden. “Eerlijk gezegd weet ik niet of hier sowieso een ideaal proces voor is”, zegt directeur Thierry Weil van de FIH.

Volgens Weil komen de verrassende resultaten door het lage aantal stemmen vanuit de nationale bonden. Daarvan stemde maar ongeveer de helft. “Uit onze analyse zal moeten blijken waarom dit is gebeurd.”

Opvallend was het hoge percentage publieksstemmen voor de genomineerden uit India. Daar lag het volgens Weil echter in ieder geval niet aan. De stemmen van de fans telden samen met die van de spelers voor 25 procent mee. De stemmen van de nationale bonden, vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches, telden voor 50 procent mee voor het eindresultaat. Die van internationale hockeyjournalisten voor 25 procent.

© BELGA

Belgisch protest

Hoewel de Belgische hockeymannen deze zomer dus olympisch kampioen werden in Tokio, viel vorige week geen enkele Red Lion in de prijzen op de FIH Hockey Stars Awards. India bleek zowel bij de mannen als de vrouwen de grote winnaar bij de bekendmaking van de resultaten, hoewel de Indiase mannen ‘slechts’ brons wonnen en de Indiase vrouwen vierde werden.

In een reactie op de uitslag verklaarde de Belgische hockeybond “erg teleurgesteld te zijn” en de federatie drong aan op veranderingen in de manier waarop wordt gekozen. “Hockey Belgium is heel ontgoocheld in de uitkomst van de FIH Hockey Stars Awards”, klonk het. “Een goud winnend team met verschillende genomineerden in elke categorie maar dat geen enkele award wint, bewijst het falen van het verkiezingssysteem. We zullen met FIH samenwerken om een eerlijker systeem in de toekomst te verzekeren.”