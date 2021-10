Squid Game-actrice is het nieuwe gezicht van Louis Vuitton

De Zuid-Koreaanse actrice HoYeon Jung, die in de populaire Netflix-reeks gestalte geeft aan Kang Sae-byeok (nummer 067), is in één klap wereldberoemd geworden. Ze ging van enkele honderden naar miljoenen Instagramvolgers en intussen heeft ze ook al een deal met het prestigieuze Franse luxemerk Louis Vuitton op zak.

Het gaat hard voor HoYeon Jung, want zij is de nieuwste Global House Ambassador van Louis Vuitton. Dat houdt in dat ze het gezicht is van de mode- en sieradenlijn van het merk. Het luxelabel kondigde het nieuws afgelopen woensdag aan via de sociale media met een foto van het model in een wit, oversized jasje, met gouden knopen en details, zwarte schoenen en een Vuitton-handtas met monogram.

Opvallend weetje: het is niet haar eerste ervaring met het modemerk. De 27-jarige ster maakte in 2017 haar catwalkdebuut voor het label. Ze defileerde toen in een lederen jurk en met vurig rood haar. Ze liep eerder ook al shows voor Chanel Haute Couture, Bottega Venetta, Fendi en Prabal Gurung. Sinds haar acteerdebuut in Squid game, is Jung plots wereldberoemd. In Korea is ze de populairste actrice op Instagram geworden. Ze verzamelde meer dan twaalf miljoen volgers in minder dan een maand tijd.

Voor Louis Vuitton in 2017 — © ISOPIX