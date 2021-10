Jubileumjaar van Roodkapjes feestelijk gestart

De ‘mertsj’ in het centrum van Stokkem waar tot midden vorige eeuw op Pinkstermaandag dieren verhandeld werden, was verleden week het feestterrein voor de Roodkapjes. De 115 leden en hun leidster hadden reden genoeg om te vieren. De samenkomst betekende de startdag van een nieuw werkjaar.

De versiering van hun lokaal met ballonnen was duidelijk: in de loop van dit jaar wordt het 60-jarig bestaan met een groot jubileumfeest herdacht. Voor de startdag van zo'n belangrijk jaar werden de confettikanonnen ingezet, tegelijk ook een teken dat het coronavirus zo goed als zeker verbannen is. Minutenlang dwarrelden de gouden papiersnippers over de juichende meisjes. Nadien werden die meisjes in groepjes toevertrouwd aan de leidsters die heel wat leuke spelletjes bedacht hadden. Voor hun creatief spel werd een deel van de Steenkuilstraat verkeersvrij afgespannen. Blijkbaar is de herstart van het verenigingsleven een verademing voor de ouders. Talrijke moeders volgden met een glimlach het spel van hun kindjes. En fier dat de kleintjes waren omdat hun mama’s door hun aanwezigheid interesse toonden.