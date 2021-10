Earlybirdrunners lopen thuismatch

Stichter en stuwende kracht achter de Earlybirdrunners, Geert Lowet, was er uiteraard bij. “Deze afspraak staat met stip in onze agenda”, aldus de Hasseltse kapper. “Onze loopjes ’s ochtends zijn altijd heel vrijblijvend, maar als Dwars Door Hasselt in zicht komt, dan leven we daar toch wel wat naar toe. We lieten voor deze editie nog eens nieuwe T-shirts maken en ook de loopsessies werden de laatste weken wat intensiever. Iedereen was goed voorbereid. Een deelname aan Dwars Door Hasselt zijn we immers aan onze status van Hasseltse loopgroep verplicht. Nadien trokken we traditiegetrouw naar de Koestal om het verloren vocht terug wat aan te vullen. Ook dat lukte best aardig.”