Bijna helft studenten had eind vorig academiejaar depressieve gevoelens

Een bevraging die in mei door ruim 2.200 studenten van de UAntwerpen werd ingevuld, resulteerde in zorgwekkende cijfers: 45 procent van de studenten had te kampen met depressieve gevoelens en 42 procent van de studenten voelde zich meestal of (bijna) altijd geïsoleerd van anderen.

Socioloog Nina Van Eekert van de UAntwerpen ging naar aanleiding van de bevraging ook in gesprek met studenten. “Voornamelijk de beperking in vrijheid qua sociaal contact en het slepende gevoel van de pandemie hadden een negatief effect op het mentaal welbevinden van studenten”, stelt ze vast. “Studenten hadden in het bijzonder minder contact met medestudenten, waardoor ze elkaar ook slechts beperkt konden ondersteunen op zowel studie- als emotioneel vlak. Ze voelden zich hierdoor vaker alleen. Het gebrek aan afleiding en structuur ten gevolge van het wegvallen van hobby’s en (studenten)werk maakte daarenboven dat veel studenten een sterke druk voelden om constant met hun studies bezig te moeten zijn. Een student verwoordde het als volgt: ‘Ik voel mij echt gewoon iemand die in een doos zit en moet studeren’.”

“Studeren is meer dan kennisreproductie”

Studenten hebben een grote voorkeur voor onderwijs op de campus, maar uit de resultaten blijkt ook een grote appreciatie voor alternatieve online onderwijsmodi, zoals een chatfunctie om professoren vragen te stellen en opnames van lessen die nadien beschikbaar blijven.

“Op deze manier kunnen studenten de universiteit aanpassen aan hun persoonlijke leven”, zegt Van Eekert. “Belangrijk is, niettemin, dat de campussen het kloppende hart van UAntwerpen blijven. De coronapandemie leert ons dat verbinding van onschatbare waarde is. Hoe meer men elkaar fysiek kan ontmoeten, hoe meer studenten zich met elkaar en met de universiteit verbonden zullen voelen. Verbinding blijkt bevorderend voor zowel academische prestaties als mentaal welbevinden.”

De onderzoekers willen dat mentaal welbevinden een kernthema moet blijven in hoger onderwijs. “De coronapandemie zette dit thema bruut op de maatschappelijke en universitaire agenda, maar het onderwerp moet en zal relevant blijven. We moeten onze studenten wapenen tegen een maatschappij en een arbeidsmarkt waarin mentaal welbevinden steeds meer uitgedaagd worden. Studeren is meer dan kennisreproductie alleen”, concludeert Nina Van Eekert.