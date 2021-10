Bryan Adams zakt in 2022 af naar Lotto Arena

De Canadese zanger Bryan Adams (61) gaat binnenkort toeren met zijn nieuwe album. Op 19 maart treedt hij op in de Lotto Arena in Antwerpen.

Het oeuvre van Bryan Adams stopt niet bij de wereldhit ‘Summer of ’69’. De muzikant heeft een nieuwe single gemaakt, ‘So Happy It Hurts’. Het is tevens de naam van zijn 15de studioalbum, dat op 11 maart uitkomt. Met dat album trekt hij vanaf dan de zalen in. Op zaterdag 19 maart is de Lotto Arena in Antwerpen aan de beurt.

Tickets voor het concert zijn vanaf vrijdag 15 oktober om 10 uur beschikbaar via livenation.be.