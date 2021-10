K.H. St-Isidorus Rijkhoven viert 100-jarig jubileum

Op 2 januari 2021 blies de K.H. St-Isidorus Rijkhoven honderd kaarsjes uit. Door corona moest het jubileumfeest uitgesteld worden, maar dankzij de versoepelingen kon de viering van hun 100-jarig bestaan zaterdag 9 oktober doorgaan in zaal Cuvelier in Alden Biesen.

Tijdens de academische zitting werden de muzikanten gehuldigd voor hun jarenlange muzikale inzet. Jef Thijs en Willy Vandecaetsbeek zijn de ouderdomsdekens van de harmonie. Jef Thijs kreeg het rodium ereteken voor 75 jaar trouw lid maatschap en is met zijn 88 lentes de nestor van de harmonie. Hij speelt er hoorn en komt nog iedere week zelf met de auto naar de repetities. Willy Vandecaetsbeek (82) kreeg het platina ereteken voor 70 jaar muzikaal engagement. Hij speelt er trompet.

Sint-Isidorus is een heel grote muzikale familie waar ook de jeugd zeker niet ontbreekt. Van de 60 leden zijn er 25 jonger dan 25 jaar. In die honderd jaar leidden zes dirigenten de muziekmaatschappij. Sinds 2012 neemt John Vandecaetsbeek het dirigeerstokje in zijn hand. Hij heeft met de harmonie heel wat projecten weten te verwezenlijken waaronder ‘Rock me Isidorus’ en ‘Dien vervloekten oorlog’. “Nu kijkt de harmonie al volop uit naar het galaconcert op 19 februari 2022 in de Kimpel waar hun dirigent ook nu weer het beste in iedere muzikant naar boven zal halen”, aldus hun fiere voorzitter Etienne Thijs.