Barokensemble Kapellmeister brengt Pergolesi’s ‘Stabat Mater’

Op vrijdag 5 november voert barokensemble Kapellmeister het wereldberoemde ‘Stabat Mater' --’ van Giovanni Battista Pergolesi uit in de Sint-Trudokerk in Diest.

De componist Giovanni Battista Pergolesi stierf op amper 26-jarig leeftijd en zijn Stabat Mater werd meteen zijn zwanenzang. Het werk prijkt al jarenlang in Klara's top 100. Kapellmeister brengt een transparante, ontroerende versie van dit meesterwerk met als solisten de Diestse sopraan Kristien Nijs en Hasselaar Rob Cuppens, altus. Als aperitief speelt Kapellmeister een orgelconcerto in g van Georg Friedrich Händel met Denis Roosen achter het klavier. De Duitse componist uit de laatbarok vertoefde jarenlang in Italië en componeerde later in Londen beroemde meesterwerken als Water Music en Messiah. Händel blies het orgelconcerto tot leven en gebruikte zijn virtuositeit om publiek weg te snoepen bij de concurrerende operahuizen. Ook zijn prachtige aria Ombra mai fu uit Serse weerklinkt tijdens dit concert.

Kapellmeister bestaat uit sopraan Kristien Nijs, altus Rob Cuppens, vMarieke Vos & Maddy Lodewyckx op de viool, Frans Vos op de altviool, Herlinde Verheyden op de cello, Jens Similox-Tohon op de contrabas en Denis Roosen aan het orgel/klavecimbel.

Tickets via kapellmeisterbarokensemble@gmail.comwww.kapellmeister.info