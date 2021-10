200 deelnemers op wandel met Zorghuis Limburg

Zorghuis Limburg vzw, een tweede thuis voor mensen met kanker, organiseerde op zondag 10 oktober een wandeling in de mooie Koerselse natuur. Dat deden ze in samenwerking met De Watersnip.

Het vertrek van de wandeling was voorzien aan De Watersnip er waren wandelingen van 5 en 11 km. Ruim 200 wandelaars gingen op wandel voor Zorghuis Limburg. Het werd een bijzondere tocht waarbij de deelnemers even konden stilstaan bij een prachtig gedicht van de bekende dichter Mustafa Kör. Het is gebrand in een houten paal (Prikkelpad) en speciaal geschreven voor dit ‘Kom op tegen Kanker’-wandelpad. Onderweg was er ook nog een tussenstop en voor een kleine bijdrage kon je genieten van een lekkere tas vers gemaakte soep, een biertje, koffie met taart en meer. Het werd een groot succes.

De volgende wandeling vindt volgend jaar weer plaats op de tweede zondag van oktober.