Het is drummen aan de ingang bij de heropening van de discotheken. — © Kristof Vadino

Vorig jaar rond deze tijd vaardigde de regering verstrengingen af in de hoop de tweede coronagolf in te dijken. Maar hoe staat het op dit moment met het virus? Alles rustig, is het antwoord. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, overlijdens: ze zijn al weken stabiel. Maar blijft dat wel zo? Om gerust te kunnen zijn, wachten eerst vijf vragen op een antwoord.