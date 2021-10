Demir kaatst bal naar Fluvius, Groen eist actie van minister voor uitvallende zonnepanelen

LEES OOK. Fors meer klachten over zonnepanelen die uitvallen… als de zon schijnt

Steeds meer zonnepanelen vallen uit als de zon schijnt. Netbeheerder Fluvius ontving dit jaar al 2.397 meldingen, 65 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De reden is te zoeken bij de omvormer van de installaties. Die wordt uitgeschakeld wanneer het elektriciteitsnet de overtollig geproduceerde stroom niet meer kan verwerken.

Investeringen in het net en extra distributiecabines moeten het probleem in Limburg op termijn aanpakken. Volgens minister Demir is Fluvius voor de zomer al gevraagd om het probleem op te lossen. “Hierin falen is geen optie want is nefast voor wie wil investeren in zonne-energie”, schrijft ze op Twitter. “Waar oplossing te lang duurt, moet Fluvius alternatieven overwegen om klanten niet in de steek te laten.”

Momentum

Oppositiepartij Groen vindt dat Demir zelf de regie in handen moet nemen om het probleem op te lossen. “Je kan niet uitleggen aan mensen dat duurzame energie de toekomst is, terwijl zonnepanelen uitvallen als de zon schijnt”, zegt Vlaams parlementslid Staf Aerts. Groen wil dat Demir de zaak naar zich toe trekt. “Als minister Demir het draagvlak voor de energietransitie wil vergroten, moet ze de regie meer in handen nemen. Haar reactie door de bal terug te spelen naar Fluvius helpt niemand vooruit”, zegt Staf Aerts.

Hij wil dat Demir alle betrokken partijen samenbrengt. “Dat zijn onder meer Fluvius, de zonnepanelen-eigenaars en de getroffen lokale overheden. Minister Demir moet de touwtjes in handen nemen en niet staan dralen aan de zijkant. Het vertrouwen in zonnepanelen brandt op een laag pitje. Als de minister dit wil keren, heeft ze nu haar momentum.”