Oudste Freinet-kleuters ontdekken schatten van het bos in Bokrijk

Vrijdag 8 oktober gingen de oudste kleuters van Freinet on the Move naar Bokrijk voor een boswandeling.

De kleuters van de egelklas leerden over de letter B en maakten zelf het plan om naar het bos van Bokrijk te gaan. En natuurlijk wilde de vosjesklas ook graag mee op ontdekking. Met een opdrachtenblad in de hand gingen de kleuters op zoek naar de schatten van het bos: gekleurde bladeren, een boomstam, een spinnenweb, kriebeldiertjes, paddenstoelen... Alles werd gezocht, gevonden en onderzocht. Na een tocht door het bos en het arboretum hielden de kleuters een picknick aan de speeltuin, want even genieten en spelen hadden ze wel verdiend.