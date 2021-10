De Heikneuters wandelen weer

Het parcours liep door enkele van de mooiste natuurgebieden van Genk. De Melberg ligt op de overgang van het 80 meter vlakke en droge deel van Genk naar het 20 meter lagere vochtige deel. Deze helling is door de wandelaar goed te voelen en te zien. In het gebied zijn diverse duinen en stuifvlaktes te vinden. Tussen de bomen kan je bovendien nog heel wat heide vinden. Dit zorgt voor een leuke afwisseling. In de Melberg kan je ook nog enkele jeneverbessen vinden, wat tegenwoordig behoorlijk uitzonderlijk.