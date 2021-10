Diabetesliga houdt gezinsnamiddag

Eindelijk konden de zes afdelingen van Limburg hun lange harde werk in een geslaagde namiddag uitgerold zien. Mede dankzij de financiële steun van Lions Club Bruegel uit Bree kon doorgaan op de terreinen van Sport in Vlaanderen in Kattevenia in Genk. Het weer zat mee en de kinderen hadden er veel zin in. Paardrijden, pumptrack, boogschieten, muurklimmen, dans, clown Ludovicus, springkastelen… het was bijna een attractiepark in het klein. De diabetes-educatoren leidde de kinderen met diabetes in groepjes naar de activiteit van hun keuze. Ondertussen konden de ouders, onder deskundige begeleiding van dokters Dooms en Massa, samen over hun zorgen en toekomst praten tijdens een gezellig praatcafé. In de tweede helft gaf een uitgestippelde wandeling voor hun de mogelijk om beter kennis te maken met elkaar. Het evenement werd feestelijk afgesloten met het dansje dat sommige kinderen op die namiddag snel geleerd hadden.