Prachtig avondspektakel voor opening stadhuis

Theater Tol bracht Pedaleando Hacia el Cielo of kortweg Pedaleando. Bij het invallen van de duisternis vertelt Pedaleando Hacia el Cielo een liefdesverhaal over samenzijn in donkere dagen, over engelen tussen hemel en aarde. Muziek, dans, beeld en spektakel dat door het talrijk opgekomen publiek erg in de smaak viel.