De bezoekers kregen een geanimeerde rondleiding in zowel het stadhuis als de bib. Ook een geïmproviseerd huwelijk in de trouwzaal, gespeeld door het theaterhuis Mals Vlees was te zien in de gloednieuwe trouwzaal, waar de bezoekers naar bleven kijken. Apotheose was een mooi avondspektakel op de nieuwe markt.