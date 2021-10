Agnetencollege krijgt bezoek uit La Roche-en-Ardenne

Er kwamen een 25-tal vijfde- en zesdejaars op bezoek van het Institut Saint-Joseph-Sacré-Cœur, de partnerschool van het Agnetencollege in La Roche-en-Ardenne. Op die manier willen beide scholen samen hun steentje bijdragen om bruggen te bouwen tussen de twee gemeenschappen.

De jongeren hadden voor elkaar al filmpjes gemaakt om zichzelf, hun school en hun stad voor te stellen. Om hen aan te moedigen nog meer kennis te maken, gebeurden alle activiteiten in gemengde groepjes: een fotozoektocht in het centrum van Peer, een rondleiding op school en zelfs een spelletjesronde voorbereid door de Waalse leerlingen. Mede dankzij het prachtige weer zat de sfeer er meteen in. Ook aan tafel werd de verbroedering gesmaakt. Vijf leerlingen van La Roche hadden al bij leerlingen van Peer gelogeerd toen ze in het derde jaar zaten. Voor hen was het een blij weerzien.