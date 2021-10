Mark Uytterhoeven komt met nieuw tv-programma

Tijdens de tweede lockdown, vorige winter, ruimde Uytterhoeven zijn volledige tv-archief op. Tijdens zijn opruimactie vond hij een trolletje terug dat in 1993 de hoofdrol speelde in Kinderspel, een rubriek in het zondagavondprogramma Morgen Maandag op het toenmalige TV1. Het bracht Uytterhoeven op een idee om zijn kleinkinderen te entertainen. “Door de coronamaatregelen kon ik mijn kleinkinderen lang niet opvangen, daarom ben ik begonnen met filmpjes te maken voor hen”, zegt Uytterhoeven in De Ochtend op Radio1. “Ik maakte al lange verhaaltjes, maar toen is er dus ook wat videowerk bij gekomen.”

Dat videowerk leidde uiteindelijk tot Opa, een programma dat vanaf vanavond iedere dag te zien zal zijn op Ketnet. “Ik wilde het eigenlijk geen nieuw programma noemen, ik zie het eerder als recyclage van Kinderspel”, klinkt het. “Het is ook met dezelfde poppetjes als toen. De haren van de trollen zijn nog in de kleuren van VTM (de trolpoppetjes stelden destijds VTM-bazen Mike Verdrengh en Guido Depraetere voor, nvdr). Ik wilde er geen te grote campagne rond hebben, ik vind het eerder iets dat mensen moeten ontdekken op tv. En als ze het goed vinden, vertellen ze dat wel door. Het is een dagafsluiter op Ketnet.”

Kinderpsychologie

Uytterhoeven speurde het internet af, op zoek naar onder meer tweedehands trollen, paardjes, barbies, een racebaan, minimeubels en speelgoedfruit. Hij verzamelde zo een resem rekwisieten die een rol in zijn absurde fantasiewereld spelen.

Uytterhoeven volgde ook een les kinderpsychologie. “Dertig jaar geleden brachten we serieuze dingen op een kinderachtige manier, dat is nu niet het geval. De kinderen vandaag kennen me niet, dus ik kon weer van nul beginnen. Ik heb ook een soort les gekregen in kinderpsychologie om mee te zijn met wat kinderen volgen en wat niet, zo zijn ze niet bezig met hoe hun eigen opvoeding verloopt”, vertelt Uytterhoeven. “Het mag plezierig zijn voor volwassenen, maar het zijn toch vooral absurde verhalen voor kinderen. Onnozeliteiten.”

Opa is vanaf vandaag omstreeks 19.55 uur te zien op Ketnet, Ketnet.be, VRT NU en in de Ketnet-app.

(evdg)