Femma-Rekem maakt plantenhanger van wol

Een plantenhanger is weer helemaal hot en past in elk interieur. Eindresultaat van deze drie uur durende workshop onder leiding van Leonie Tollenaers is dat nu menige huiskamer in Rekem is opgefrist met een eigen gemaakte Femma-plantenhanger.

De volgende workshop gaat door op 9 november 2021 in OC Kleinveld. Met de eindejaarsfeesten in zicht is het wel handig om te leren om zelf aperohapjes te maken. Zo bepaal je zelf welk aperitiefhapje je serveert aan je gasten. Meer info: heleenvleugels@hotmail.com.