Samana Opoeteren viert Chronische Ziekendag

“De tijd van niets organiseren, is hopelijk voorbij”, klinkt het bij Samana Opoeteren. “Onze voorzitster heette iedereen welkom op deze Chronische Ziekendag. Eindelijk waren we weer eens samen in het Chiroheem. De opkomst was heel goed en iedereen was dan ook blij om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Bij een tas koffie en een stuk vlaai kwamen de gesprekken los, maar er was ook wijn en bier voor wie dat verkoos.”