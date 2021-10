Alexander Zverev plaatst zich als vierde voor de Masters

Alexander Zverev is de vierde tennisser die zijn plaats heeft veiliggesteld op de Masters aan het einde van het seizoen, die van 14 tot en met 21 november in het Italiaanse Turijn op het programma staan en waaraan de beste acht spelers van 2021 deelnemen. De 24-jarige Duitser, die het toernooi in 2018 won, voegt zich bij de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, de Rus Daniil Medvedev (ATP 2) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 3).

Zverev (ATP 4) speelt het traditionele eindejaarsevenement voor de vijfde keer op rij. “Ik heb tot nu toe mijn beste seizoen in mijn carrière gehad en ik ben erg blij dat ik gekwalificeerd ben”, zei de Duitser op de ATP-website. Hij heeft dit seizoen vier titels gewonnen, waarmee zijn totaal op 17 komt op het ATP-circuit. Hij zegevierde afgelopen jaargang in Acapulco, Madrid en Cincinnati, en veroverde olympisch goud in Tokio.

In 2018 won hij de Masters, zijn eerste grote titel. Die editie versloeg hij Roger Federer in de halve finale en vervolgens Novak Djokovic in de finale. In 2020 kwam hij niet verder dan de groepsfase, eindigend met twee verliespartijen en een overwinning.

De Rus Andrey Rublev en Italiaan Matteo Berrettini zijn de twee spelers met momenteel de beste kaarten om zich bij het reeds gekwalificeerde kwartet te voegen. Italië, dat voor het eerst na 12 edities in Londen gastheer van de Masters is, zou zelfs een tweede speler kunnen afleveren. Ook de jonge Jannik Sinner zou, afhankelijk van de resultaten in Indian Wells, van de partij kunnen zijn.