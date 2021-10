Neos Zutendaal brengt supervoorzitter van Vtb-Kultuur ten tonele

Neos Zutendaal en Vtb-Kultuur organiseerden een namiddag met alleen Chris Remans aan het woord. Chris is in Zutendaal een alom gekend figuur die de dorpsgeschiedenis kent én bemint. Hij werd er deze week ten tonele gevoerd toen het dorp besloot zijn 24 missionarissen te eren en vertelde er op gezapige toon hoe het kwam dat er precies in zijn dorp zoveel roepingen waren.

Chris hanteerde een vlotte pen en was pionier en boegbeeld van VtbKultuur Zutendaal. Naast zijn socioculturele interesse kende hij echter nog een grote passie: het reisleiderschap. Daarover vertelde hij op 7 oktober voor een volle zaal in het cultureel centrum van Zutendaal. In het kader van de vriendschap tussen beide clubs nodigden Neos en VtbKultuur hem uit voor het brengen van een relaas over zijn mooiste reisverhalen. En of ze de moeite waard waren.

Chris bracht een bundel anekdotes. “Avontuur was mijn beroep niet”, zei Chris bij aanvang, maar avontuur maakte er wel deel van uit. Van het bevriezen in zijn slaapzak in IJsland tot hachelijke toestanden tijdens de burgeroorlog van Ierland of het oog in oog komen te staan met Poetin, ergens aan de achterkant van een regeringsgebouw waar hij lang geleden op zijn eentje stond toe te kijken. Zijn toehoorders hingen aan zijn lippen. Hij beschreef een bezoek aan Jemen, een land waar het al lang not done is om er als Westerling te komen en waar hij onrechtstreeks bijna in aanraking kwam met een terroristische aanslag. Of over Kenia, waar hij emotioneel bevriend was met de plaatselijke bevolking. “We reizen om te leren”, zo wordt er gezegd, maar bij Chris was het leren, genieten en soms incasseren.