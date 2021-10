Neos Hamont-Achel bezoekt het Daf museum

“We werden rond 10 uur ontvangen met een tas koffie, waarna twee ervaren gidsen ons op sleeptouw namen”, klinkt het bij de Neos-leden. “Het museum wordt gerund door een groep van 175 vrijwilligers en twee van onze Neos-leden, Walter Evers en Elly Hulsbosch maken hier deel vanuit. Hub van Doorne begon in 1928 met zijn aanhangwagenfabriekje als een soort smidse. Daaruit is later het bedrijf DAF voortgekomen. Brouwer Huengens verschafte Hub aanvankelijk het eerste krediet. DAF staat voor ‘Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek’. In de inkomhal van het museum staat een dwergautootje dat van Doorne ontwikkelde, bijgenaamd de regenjas, waarin Hubs ideaalbeeld van een kleine auto voor het volk naar voren kwam. De auto werd nooit in productie genomen.”

“Het museum geeft een mooi overzicht van de geschiedenis van zowel de vrachtwagens als van de personenwagens”, gaan de Neos-leden verder. “Op het gelijkvloers is een tentoonstelling te vinden van de vrachtwagens die door de tijd gebouwd werden, op de verdieping komen de personenwagens aan bod. Hier is de geschiedenis van de Variomatic oftewel 'het pientere pookje' te zien. Verschillende prototypen die te zien zijn, werden nooit in productie genomen. Een voorbeeld is de koninklijke strandauto die door Giovanni Michelotti ontworpen werd op basis van een DAF Daffodil 31 en als strandwagen dienst deed in Porto Ercole. Voor de grote collectie van vrachtwagens is het gelijkvloers ingericht. Centraal in dit deel staan de trucks van ‘toen’ zoals speciale vrachtwagens, legertrucks, brandweerwagens enzovoort. Er zijn ook een aantal race- en rallytrucks tentoongesteld waaronder de Turbo-Twin, de winnende rallytruck van Jan de Rooy uit 1987. Een van de laatste aanwinsten is de 'koninklijke bus' van de Nederlandse koninklijke familie.”

Na het museumbezoek trokken de leden naar een wokrestaurant waar iedereen kon eten en drinken naar believen en de tijd had om elkaars ervaringen van die dag te delen. Rond de klok van 19 uur keerde iedereen huiswaarts. De volgende activiteit van Neos Hamont-Achel is een natuurwandeling op 28 november.