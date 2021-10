WZC Home Elisabeth mag cafétaria weer op zondag openen

Vanaf 1 november laten de coronamaatregelen het weer toe dat het cafetaria in WZC Home Elisabeth ook op zondag opengaat. Voor de bediening is de directie op zoek naar vrijwilligers.

Nu de regels rond covid ook in woonzorgcentra versoepelen, bestaat de mogelijkheid om cafetaria’s weer open te stellen voor bezoekers van de bewoners. In home Elisabeth is de cafetaria op dit ogenblik alleen toegankelijk op woensdag. Vanaf 1 november komt daar verandering in. “Vanaf dan zal de cafetaria ook op zondag weer openen, zowel voor bewoners als voor een beperkt aantal familieleden”, zegt campusdirecteur Sarah Swinnen.

Voor de bediening op zondag staan enkele vrijwillige koppels in. “Maar we zijn nog op zoek naar mensen die zich willen inzetten om het vaste team te versterken”, klinkt het. Heel concreet wordt van de kandidaten verwacht dat ze één zondag per maand instaan voor de bediening van de bezoekers van het cafetaria, telkens van 13.30 tot 16.30 uur. Er worden geregeld, in overleg met alle betrokkenen, afspraken gemaakt zodanig dat de planning ruimschoots op voorhand bekend is.

Zie je het zitten om de lieve bewoners van de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum een fijne zondagnamiddag te bezorgen of wil je meer info? Meld je dan aan bij: animatie.homeelisabeth@integrozorg.be Preal Pascale 011/68.30.38