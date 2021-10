Truiense senioren toeren rond in Champagnestreek

Het heeft lang geduurd voordat het verenigingsleven weer op gang kwam. De gedwongen coronapauze heeft vele initiatieven letterlijk de kop ingeslagen, naar nu kruipen de socioculturele organisaties uit een diep dal weer naar de bewoonde wereld. Okra Sint-Truiden probeerde zijn senioren al met succes te mobiliseren voor een zomerfeest en Breugeliaans buffet in augustus in Gorsem, met een herfstbarbecue in september.

En vanaf nu gaat het bestuur er weer volop tegenaan. Nog maar pas zijn ze terug van hun eerste driedaagse uitstap naar de champagnestreek, waar ze ook kennismaakten met de Eerste Wereldoorlog aan de Marne, de geboorte van de gotiek in de steden en de ronduit prachtige kastelen, onder andere dat van Pierrefonds. En natuurlijk lieten ze zich ook verleiden door de champagne en de gastronomie van de streek. In Frankrijk ontdekten ze ook dat het misschien vervelende gebruik van de coronapas helemaal geen punt was en iedereen voelde zich er goed en veilig mee.

Hiermee is dan ook meteen weer een vervolg gebreid aan de andere activiteiten die eerder al in alle veiligheid opstartten zoals het fietsen, wandelen, yoga en petanquen. Volgende week gaan de Truiense senioren zich laten informeren over het ergonomisch en economisch gebruik van de elektrische fietsen: hoe haal ik meer uit mijn fiets.