Terugkomnamiddag gezinstocht in Lanaken

Na de pelgrimstocht van deze zomer naar Eys verzamelden 40 pelgrims onder een stralende oktoberzon voor de terugkomnamiddag. “Op het programma stond eerst een mooie wandeling in het Nationaal Park”, klinkt het. “Bij terugkomst was er tijd voor het vieruurtje en brachten we een bezoekje aan de speeltuin van Domein Pietersheim. Vervolgens had pastoor Tjeu een mooie eucharistieviering voorbereid. We profiteerden van de laatste zonnestralen en vierden buiten. Het tochtlied Shake shake shake werd uit volle borst meegezongen. We sloten de namiddag af met lekkere herfstsoep met balletjes en hotdog. En dat smaakte! Volgend jaar trekken we er opnieuw op uit en pelgrimeren we van het klooster van Wittem naar de abdij van Val Dieu. Het thema is 'Allemaal broers en zussen'.”