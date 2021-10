Nieuwe editie stripbeurs in aantocht

Leopoldsburg

Op zondag 17 oktober kan je twaalf fantastische tekenaars uit binnen- en buitenland aan het werk zien in het Buurthuis in Heppen (Heidestraat 65, 10 tot 17 uur). Zij houden ook allemaal een signeersessie. Hun namen vind je terug op de website https://stripbeurs-leopoldsburg.be, die ook heel wat informatie geeft over de tekenaar en zijn werk met telkens enkele voorbeelden van hun stripalbums. Bekende namen zijn onder meer Papazoglakis, ook de ontwerper van de affiche van de stripbeurs, Charel Cambré (Amoras) en Christof Fagard (Kiekeboe). Aan de beurs verlenen veertien standhouders hun medewerking. Bezoekers kunnen op de beurs nieuwe en tweedehandsstrips kopen en er is een beurseditie in een gelimiteerde oplage. De affiche mag er ook zijn: een striptekening van een 2PK voor het station van Leopoldsburg, met aan boord twee leuke dames in vakantiestemming, een werk van Christian Papazoglakis. De toegang tot de stripbeurs is gratis.