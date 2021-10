Wedstrijd: Zonhovenaren die isoleren kunnen 250 euro winnen

“Eerder organiseerden we in Zonhoven al verschillende infoavonden,” aldus schepen Frederick Vandeput (Open VLD). “Via een wedstrijd hopen we nog een ander doelpubliek te bereiken, en te doen nadenken over de voordelen van isolatie. Via een wedstrijd kan je effectief 250 euro isolatie-budget winnen. De wedstrijd kadert in de campagne Zonhoven isoleert, doe je mee? waarvoor de gemeente Vlaamse ondersteuning krijgt.

Iedereen die deelneemt, maakt kans om te winnen. Deelnemers die dat wensen krijgen trouwens advies en kunnen zich inschrijven voor een gratis begeleidingstraject. “In België zorgen gebouwen voor 20% van de Co2-uitstoot. Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen overtuigen om hun woning te isoleren,” aldus schepen Vandeput. “Al is isoleren niet enkel goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. In het kader van de campagne gaf Zonhoven zelf al het goede voorbeeld door haar eigen gebouwen versneld te isoleren. Die investeringen verdienen we op enkele jaren terug. Door de voordelen van isolatie onder de aandacht te brengen hopen we dat onze inwoners mee op de kar springen.”

TR