VS en VK vragen om weg te blijven uit hotels in Kaboel

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waarschuwen maandag voor een veiligheidsrisico voor hotels in Kaboel. Ze vragen landgenoten om er weg te blijven en het gebied te vermijden.

“Vanwege verhoogde risico’s wordt u geadviseerd niet in hotels te verblijven in Kaboel”, zegt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn website. Meer specifiek is er een waarschuwing voor het Serena-hotel. “We raden Amerikaanse burgers aan om daar niet te blijven en het gebied te vermijden”, klinkt het ook bij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het Serena-hotel is populair bij buitenlanders.