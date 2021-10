Ben Mertens, Kevin Hanssens en Julien Leclercq naar tweede ronde EK snooker

Met Ben Mertens, Julien Leclercq en Kevin Hanssens hebben drie van de vier Belgen die zich konden plaatsen voor de hoofdtabel, de tweede ronde bereikt op het Europees kampioenschap snooker voor mannen, dat plaatsvindt in het Portugese Guia.

Mertens won vlot zijn eerste wedstrijd in de eindfase. Zo versloeg de Europese kampioen U18 de Maltees Philip Ciantar met 4-1. Voor een plaats in de achtste finale neemt hij het op tegen de 27-jarige Engelsman Sean O’Sullivan die in 2019 zijn profstatuut verloor na een minder seizoen.

Ook Hanssens gaat voor een plaats in de achtste finale en dit na 4-2 winst tegen de Let Rodion Judin. In zijn volgende wedstrijd moet de Oost-Vlaming het opnemen tegen de Pool Marcin Nitschke, reekshoofd nummer vijf.

Ook Leclercq gaat verder, de 18-jarige Luikenaar die zilver behaalde bij de U18 en U21, versloeg de Engelsman Sanderson Lam met 4-3. In de volgende ronde moet hij de Noord-Ier Sean Gray, reekshoofd nummer twee, partij geven.

Peter Bullen, die in zijn laatste groepwedstrijd tegen de Noord-Ierse ex-prof Patrick Wallace een 2-0 voorsprong nam, maar alsnog met 3-2 verloor, kreeg voor een plaats bij de laatste 32 een 4-0 nederlaag aangesmeerd van de Pool Mateusz Baranowski.