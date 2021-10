Twijfelde u nog wie de beste renner van 2021 is, mag u daar definitief mee kappen. Met zijn winst in de Ronde van Lombardije heeft Tadej Pogacar nog maar eens geschiedenis geschreven. De eerste renner sinds Coppi en Merckx die in hetzelfde seizoen de Tour en twee Monumenten kan winnen. “Het is een zot seizoen geweest”, blijft hij er zelf behoorlijk rustig onder.