Verkouden Jasper Stuyven verbaast met derde plaats in Parijs-Tours

Een eindeseizoenswedstrijd doet rare dingen met een mens. Zaterdag had Jasper Stuyven (29) door ziekte weinig zin om in Parijs-Tours te starten. Een dag later stond hij op het podium. Niet als eerste, maar als derde. Een zoveelste ereplaats. “Toch vind ik het mooi om mijn seizoen op deze manier af te sluiten. Ik geef mezelf een 8,5 op 10.”