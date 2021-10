“Niks met chocolade.” Het was de enige wens van Snackmasters-finalisten Seppe Nobels en Marcelo Ballardin. Maar in deze laatste fase van het spel krijgen de twee sterrenchefs geen cadeaus: ze moeten de bekende Leo van Milka weten na te maken. Beiden roepen een hulplijn in: Dominique Persoone, die de finale net niet haalde.