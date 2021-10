Frankrijk zet Spanje opzij na heerlijke tweede helft en wint met Nations League tweede prijs in drie jaar

Wat goed is, komt vroeg. En dus trad Spanje aan met Eric Garcia (20), Gavi (17), Ferran Torres (20) en viel ook Yeremi Pino (18) in. En dat terwijl Pedri (18) en Ansu Fati (18) er niet eens bij waren. De toekomst oogt veelbelovend voor La Roja. Twee jaar geleden werd Spanje Europees kampioen onder 21 jaar én onder 19 jaar, afgelopen zomer pakte hun jonge elftal ook al zilver op de Spelen.

Alleen win je met kinderen geen prijzen, zo claimde gewezen BBC-analist Alan Hansen ooit. En Spanje bleek misschien net iets te groen achter de oren in de zone van de waarheid. Het was een van de jonkies bij Frankrijk, de nog steeds maar 22-jarige Mbappé, die zijn land de Nations League schonk. Spanje heeft de toekomst, maar Frankrijk de spitsen. Na een wedstrijd die door de Spanjaarden werd gedomineerd, bleek daar toch het verschil te liggen. Voorin. Met de drietand van Les Bleus ben je nooit klaar.

Ondanks Benzema, Mbappé en Griezmann blijft Frankrijk een soms hemeltergende ploeg om naar te kijken. Ook nu weer, tegen Spanje. Het startte nochtans veelbelovend. Een pass van Pogba sneed door het midden, tot bij Benzema die gek genoeg niet werd afgevlagd. Hij moest te ver uitwijken voor doelman Unai Simon om er nog iets van te maken. Aan de overzijde tikte Spanje erdoor, maar Sarabia kraakte zijn schot. En toen was het plots voorbij. Frankrijk toonde plots dezelfde afwachtende houding als tegen de Rode Duivels. Spanje kreeg de bal. De 17-jarige Gavi zien wegdraaien van Pogba, het was heerlijk om te zien. Alleen ontbrak het de Spanjaarden voorin aan precisie. Ferran Torres zat in de zak van Hernandez. De eerste helft was een sof.

Penseelstreek van Benzema

De rust bracht niet meteen beterschap. De bal hield nog steeds meer van Spanje. Alleen kwam het zo moeilijk aan kansen. Sarabia deed te weinig met een veelbelovende counter. Tot plots de vlam in de pan sloeg. In drie dolle minuten vielen net geen drie doelpunten. Eerst was er een messcherpe omschakeling, door Hernandez tegen de onderkant van de lat geprikt. Aan de overkant werd Oyarzabal weggestuurd door Busquets. Upamecano verdedigde dramatisch, Oyarzabal knalde overhoeks binnen: 1-0.

Spanje rekende zich rijk, maar de Fransen maakten gelijk uit het niets. Een prachtige penseelstreek van de tot dan anonieme Benzema verdween in de verste hoek: 1-1. Het kon alle kanten op, maar het kwartje viel aan Franse zijde. Mbappé maakte de 1-2 en werd gek genoeg niet afgevlagd wegens buitenspel, omdat er onderweg een Spaans been de bal raakte.

In het slot ontpopte Lloris zich nog tot de held met geweldige reddingen op pogingen van Oyarzabal en Pino.