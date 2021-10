Indrukwekkende Eli Iserbyt soleert naar zege in eerste WB-cross in Waterloo

Een ijzersterke Eli Iserbyt heeft de eerste van 16 Wereldbekermanches in het veldrijden naar zich toegetrokken. Al vroeg reed hij samen met zijn ploegmakker Michael Vanthourenhout (Bingoal Pauwels-Sauzen) de tegenstand op een hoopje, en in de zesde ronde ging Iserbyt (23) er tot aan de finish solo vandoor. Quinten Hermans reed na een sterke inhaalrace als derde over de meet. Thibau Nys kwam in de tweede ronde al zwaar ten val, met een opgave tot gevolg.

Na een modderige Parijs-Roubaix als voorgerecht kon de Wereldbeker veldrijden zondagavond echt beginnen in het Amerikaanse Waterloo. Landgenoot Eli Iserbyt - twee jaar geleden ook al triomfator in Waterloo - was één van de favorieten voor de dagzege, mede door het feit dat de ‘crossende wegrenners’ zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet aan de start stonden. Verder was het ook uitkijken naar wat onder andere ook Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Thibau Nys te bieden hadden. Voor die laatste werd het alvast een cross om snel te vergeten. Al in de tweede ronde kwam de zoon van Sven Nys zwaar ten val: de beloftevolle renner bleef lang liggen na een onzachte aanraking met de dranghekken en moest meteen een kruis maken over deze eerste manche. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

Michael Vanthourenhout bleef aanvankelijk wel overeind en hij dicteerde de wet door zich in de tweede ronde los te weken van Quinten Hermans. Tot ook Vanthourenhout een schuivertje maakte, waardoor ploegmaat Eli Iserbyt kon aansluiten. Het duo van Bingoal Pauwels-Sauzen nam meteen een stevige voorsprong op eerste achtervolger Lars van der Haar. Toon Aerts volgde op een halve minuut.

Solo naar de overwinning

Het duo reed onvermoeibaar verder en liet niemand dichterbij komen. Na vier rondes hadden de ploegmakkers 22 seconden voorsprong op Van der Haar, Kamp en Hermans. Die laatste reed een oerdegelijke cross, en zou zonder de regen en een eerdere valpartij - ja, ook hij ging tegen de vlakte - misschien ook wel voorin gezeten hebben.

Voorin ging het toch niet snel genoeg voor Iserbyt, die in de zesde ronde niet meer achterom keek naar zijn ploegmakker en zo enkele lengtes voorsprong nam. Vanthourenhout weerde zich kranig, maar moest toch al snel 10 seconden toegeven op zijn ploegmakker. Iserbyt zag zijn kansen schoon en liet zich niet meer inhalen, goed voor een knappe zege in de eerste WB-cross van het seizoen. Vanthourenhout finishte een halve minuut later als tweede, Hermans werd verdienstelijk derde. Toon Aerts moest tevreden zijn met een zesde plaats.