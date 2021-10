Duizenden Polen op straat tegen beslissing van Grondwettelijk Hof: “We blijven in Europa”

In Polen zijn zondag over het hele land duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het omstreden oordeel van het Grondwettelijk Hof van eerder deze week en voor het behoud van het lidmaatschap van Europese Unie. In Warschau verzamelden de manifestanten op het Paleisplein. Ze zwaaiden er met Poolse en Europese vlaggen en riepen: “We blijven” en “We zijn Europa”. Ook in Gdansk, Poznan, Szczecin en in Krakau werd er betoogd.

Het Grondwettelijk Hof van Polen oordeelde enkele dagen geleden dat delen van het Europees recht niet stroken met de eigen grondwet en dat het nationale recht dus voorrang heeft op Europese regels. Daarmee bereikte het conflict tussen Warschau en de Europese Commissie rond de hervorming van het Poolse rechtssysteem een nieuw hoogtepunt.

Het was de vroegere Europese president en Pools oppositieleider Donald Tusk die had opgeroepen om te gaan betogen. Hij verwijt de nationaalconservatieve regeringspartij PiS dat ze Polen uit de Europese Unie wil drijven. “De plaats van Polen is in Europa. We zullen winnen, want we zijn met meer”, aldus Tusk zondag aan de betogers.