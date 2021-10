Belgische helikopter ingezet bij reddingsactie van migranten voor Franse kust

Zondagmiddag is de NH90-helikopter vanuit de luchtmachtbasis van Koksijde ingezet bij een reddingsactie voor de Franse kust. De Franse autoriteiten schakelden de Belgische heli in voor een zoektocht naar een zinkende rubberboot met 38 migranten. Uiteindelijk konden alle opvarenden gered worden.

De NH90 werd ingezet door de Franse autoriteiten voor een zoektocht in het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Een rubberboot met 38 migranten aan boord was er gezonken. Twee vermisten werden gevonden aan een boei op tien mijl van de Franse kust. Zij werden opgepikt en naar het ziekenhuis in Calais gebracht.

Anderhalf uur later is ook de rubberboot, die al in Engelse wateren lag, teruggevonden. Daar bevonden zich tien drenkelingen in het water. Een Frans marineschip verleende assistentie en de Belgische helikopter pikte nog eens vijf drenkelingen op.

Alle opvarenden konden uiteindelijk gered worden. De meesten waren zwaar onderkoeld.