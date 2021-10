Marianne Vos troeft landgenotes af en wint eerste WB-cross in Waterloo

Met een deelnemersveld om u tegen te zeggen startte zondagavond de Wereldbeker bij de vrouwen met de eerste manche in het Amerikaanse Waterloo. Huidig wereldkampioene Lucinda Brand, zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos, drievoudig wereldkampioene Sanne Cant, Denise Betsema en Annemarie Worst: er waren heel wat namen om aandacht aan te schenken.

Het was de Canadese Magalie Rochette die verschroeiend uit de startblokken schoot in Waterloo: vanaf de start ging ze er als de bliksem vandoor. Clouzel, Van Empel en Worst waren aanvankelijk de enigen die konden volgen. Na een dikke vijf minuten cross besloot Lucinda Brand om ook in de achtervolging te gaan, en na de eerste ronde waren het vooral de Nederlandse rensters die voorin meedraaiden: Rochette kwam wel als eerste over de streep, maar ze werd op de voet gevolgd door Brand, Betsema, Vos en Worst.

Nederlandse onderonsjes

Uiteindelijk werd de Canadese achtergelaten, waardoor we voorin een Nederlands kwartet kregen. Met z’n vieren sloten ze de tweede ronde af. Betsema bleef de forcing voeren, tot ze te maken kreeg met materiaalpech: gelukkig is ze de dochter van een fietsenmaker, en na een 20-tal seconden kon ze weer de fiets op. Maar 20 seconden is niet niks in het veldrijden: ze verloor de aansluiting voorin en moest Brand en Vos als eerste voor een derde keer over de finish laten gaan.

In de vierde ronde kregen we toch wat meer variatie in de kopgroep: Naast Betsema - die na een knappe inhaalrace opnieuw voorin te vinden was - Brand, Worst en Vos zaten ook Vas (Hongarije), Neff (Zwitserland) en Clauzel (Frankrijk) voorin. Het was de Zwitserse die de vierde ronde als eerste afsloot, maar lang kon ze niet van haar koppositie genieten.

In de vijfde ronde zag Lucinda Brand haar kans schoon en ging ze er alleen vandoor. Vos was de eerste die de aansluiting zocht, en op het einde van de vijfde ronde ook vond. Betsema en Neff volgden op 7 seconden bij het ingaan van de laatste ronde.

Betsema en Neff wisten in die laatste ronde nog aansluiting te vinden, maar lang bleven ze voorin niet met z’n vieren: Marianne Vos had nog een flinke versnelling in huis, maar met Brand en Betsema kreeg ze twee landgenotes met zich mee. Op het einde van de cross nam Marianne Vos toch nog wat afstand en zo mag ze de eerste manche achter haar naam schrijven. Lucinda Brand eindigde tweede, Denise Betsema derde.